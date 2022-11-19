Эксперты объяснили, почему важно украсить столицу к Новому году

Даже в самые непростые времена наши бабушки и дедушки отмечали Новый год, вопреки всему поддерживали друг друга, поздравляли с праздником - они понимали, что самое страшное, когда люди впадают в уныние, забывают о традициях, отказываются от человеческих радостей.

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Такое мнение высказала заведующая территориальным центром соцобслуживания "Щукино", муниципальный депутат Анна Аникина.

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"Новый год - любимый праздник детей и взрослых. Все преображается вокруг: и дома, и улицы, и площади. На душе становится как-то теплее. Хочется делать добрые дела и верить в сказку", - поделилась Анна Аникина.

Депутат считает, что не стоит отменять праздник, а лучше посвятить его российским воинам и людям, которые строят оборонительные сооружения и восстанавливают разрушенные дома. Она добавила, что поддерживает озвученную мэром столицы Сергеем Собяниным идею о том, чтобы во время праздников развернуть благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов.

Такую позицию разделяет и главный педиатр Москвы, главврач детской клинической больницы им. З.Л. Башляевой Исмаил Османов. Он называет вопрос по поводу актуальности празднования Нового года в нынешних обстоятельствах непростым, но при этом считает, что не стоит отказываться от праздника и городских украшений.

"Как врач-педиатр, я в первую очередь всегда думаю о детях, для которых Новый год — время волшебства и сказки. Эта атмосфера создается в том числе за счет ярких огней и украшенных елок на городских улицах. Поэтому для меня ответ на вопрос очевиден.

Давайте не будем лишать праздника наших детей", - заявил Османов.

Медик уточнил, что не обязательно устраивать "что-то грандиозное или какие-то большие торжества", достаточно просто, как и всегда сделать Москву по-новогоднему красивой.

Новогоднее украшение столицы - вопрос не только красоты, но и экономики, констатирует глава комиссии по предпринимательству, туризму и спорту Общественной палаты Москвы Константин Горяинов. Эксперт напоминает, что на новогодние праздники в Москву приезжает много туристов, а значит, город должен выглядеть нарядным.