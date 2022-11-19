Собянин рассказал о восстановлении Донбасса

Сергей Собянин назвал архисложной задачей восстановление новых территорий России. В интервью РИА Новости он рассказал, что в Донецке и Луганске требовалось восстановить разрушенные здания, подготовиться к зимнему отопительному сезону и привести в порядок транспортную сеть.

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Мэр подчеркнул, что несмотря на сложности, сделано уже немало. Он пояснил, что удалось восстановить разрушенные школы и детские сады, чтобы подготовить их к учебному году. Для подготовки к отопительному сезону были восстановлены инженерные сети, энергетические установки.Также в порядок приводят транспортную сеть.

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"Задача архисложная, потому что, если брать инженерные сети, то они находятся, если сказать в плачевном состоянии, это ничего не сказать. Действительно, сложное, запущенное хозяйство", – сказал Собянин, комментируя помощь своим городам-побратимам.

Мэр добавил, что основные усилия власти направили на поддержание коммунального хозяйства. Также на днях прошла встреча с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, на которой он попросил выделить ему дополнительные аварийные бригады, которые бы работали в Донецке и поддерживали систему.

"Мы прокладываем новые сети, бурим новые скважины, прокладываем водоводы и так далее, и так далее. Огромная, большая работа. Но мы это делаем в тесной, конечно, кооперации с нашими коллегами", – сказал Собянин.

Ранее Владимир Путин поручил создать экологические миссии, работа которых будет направлена на восстановление природы ДНР и ЛНР от боевых действий.

До этого Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донбассу в восстановлении жилья и инфраструктуры в населенных пунктах, пострадавших в ходе боевых действий.

Президент РФ выразил надежду, что в течение пары лет в Мариуполе построят многопрофильный медицинский центр, а в Донецке – перинатальный. Он попросил Хуснуллина обратить особое внимание и в контакте с руководством республики заняться решением этого вопроса.