Названы самые модные имена для детей в Москве

Молодые родители в Москве нередко называют малышей необычными именами. Так, в этом году на свет появились Малина, Ахиллес и Аполлон. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Кроме того, в столице родились Одиссей, Филипп Эндрю, Лев Август, Ной. Шесть мальчиков будут откликаться на имя Рагнар, четверо - на Аксель.

Не менее необычные имена дают и девочкам. Так, свет увидели москвички Кира Луна, Глория Лора и Мия-Августина. Через несколько лет пойдут в школу Электра и Матрена, Розалия и Тиффани.