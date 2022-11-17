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30 минут назад

Названы самые модные имена для детей в Москве

Илья Родин

Молодые родители в Москве нередко называют малышей необычными именами. Так, в этом году на свет появились Малина, Ахиллес и Аполлон. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Названы самые модные имена для детей в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, в столице родились Одиссей, Филипп Эндрю, Лев Август, Ной. Шесть мальчиков будут откликаться на имя Рагнар, четверо - на Аксель.

Не менее необычные имена дают и девочкам. Так, свет увидели москвички Кира Луна, Глория Лора и Мия-Августина. Через несколько лет пойдут в школу Электра и Матрена, Розалия и Тиффани.

Телеведущая Региона Тодоренко рассказала ранее, что родила второго ребенка. Она отметила, что мальчика они с супругом назвали Мир.

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