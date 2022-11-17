В Мосгордуме призвали украсить Москву к Новому году

«Мне кажется, что нужно украшать город к новогодним праздникам. Ну предположим, мы не украшаем столицу Российской Федерации. Это мы что хотим продемонстрировать? Что у нас всё плохо? Что русские подавлены, поэтому они столицу свою не украшают? Мы этот сигнал хотим им послать? Мне кажется, это неправильная история. Те, против кого мы выполняем эту операцию, и наши заклятые друзья на Западе — мы хотим, чтобы они обрадовались? Против нас ведут психологическую войну, а мы ещё подыгрываем. Не надо подыгрывать. Спокойно, без истерики».