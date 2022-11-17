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33 минуты назад

В Мосгордуме призвали украсить Москву к Новому году

Говорит Москва

Во время проведения СВО это особенно важно.

В Мосгордуме призвали украсить Москву к Новому году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Против России, в том числе, ведётся психологическая война. Отказ от украшения столицы может послужить сигналом, что якобы россияне подавлены. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил депутат Мосгордумы, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«Мне кажется, что нужно украшать город к новогодним праздникам. Ну предположим, мы не украшаем столицу Российской Федерации. Это мы что хотим продемонстрировать? Что у нас всё плохо? Что русские подавлены, поэтому они столицу свою не украшают? Мы этот сигнал хотим им послать? Мне кажется, это неправильная история. Те, против кого мы выполняем эту операцию, и наши заклятые друзья на Западе — мы хотим, чтобы они обрадовались? Против нас ведут психологическую войну, а мы ещё подыгрываем. Не надо подыгрывать. Спокойно, без истерики».

Накануне мэр столицы Сергей Собянин предложил жителям проголосовать, стоит ли украшать Москву к Новому году. Ранее несколько регионов приняли решение отказаться от новогодних мероприятий из-за СВО. Например, власти Санкт-Петербурга вместо этого направят сэкономленные средства на нужды мобилизованных. Аналогичное решение приняли в Калуге и в Нижнем Новгороде.

Новости Москвы,Роман Бабаян,Сергей Собянин,Правительство Санкт-Петербурга,Мосгордума,
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