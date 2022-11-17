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41 минуту назад

Сергей Собянин анонсировал открытие станции метро во Внукове в 2023 году

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Она будет построена рядом с аэропортом.

Собянин анонсировал открытие новой станции метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен, сегодня мы дошли до Рассказовки, и в ближайшее время уже придём во Внуково, в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву, сегодня это, дальше — строительство новых линий», — пояснил мэр в интервью РИА Новости.

В прошлом году градоначальник уже отмечал, что мэрия планирует завершить строительство «Внуково» к 2023 году. На сегодня ближайшая к аэрогавани станция подземки — «Саларьево». Она находится приблизительно в 10 км от Внуково.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Международный аэропорт Внуково,
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