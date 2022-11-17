Собянин анонсировал открытие новой станции метро

Она будет построена рядом с аэропортом.
«Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен, сегодня мы дошли до Рассказовки, и в ближайшее время уже придём во Внуково, в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву, сегодня это, дальше — строительство новых линий», — пояснил мэр в интервью РИА Новости.
В прошлом году градоначальник уже отмечал, что мэрия планирует завершить строительство «Внуково» к 2023 году. На сегодня ближайшая к аэрогавани станция подземки — «Саларьево». Она находится приблизительно в 10 км от Внуково.