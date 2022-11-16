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44 минуты назад

В Москве изменится стоимость проезда

Моя Москва.онлайн

В столице со 2 января изменится стоимость некоторых тарифов на московском транспорте. Как отмечает Telegram-канал Дептранса, цены проиндексируют ниже уровня инфляции.

В Москве изменится стоимость проезда
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

С нового года не изменится стоимость по биотметрии, она все также будет составлять 46 рублей. Кроме этого уже пять лет не меняется стоимость билета на 365 дней в центральной зоне и «Пригороде» — 19500 и 24450 рублей. Годовой билет «автобус-трамвай» также останется прежней 14000 рублей. А с этого года билет можно будет заморозить на 14 дней.

Акция «Время ранних» со скидкой в 50% на проезд в утренний час пик для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий продлится до 31 марта 2023 года.

Со 2 января появится первый студенческий билет «Единый» для поездок в метро и наземном транспорте. Это билет будет выгоднее для более чем 20% обучающихся. А разовая стоимость билета повысится со 2 января на 1 рубль и будет составлять 62 рубля. А вот стоимость разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») изменится на 4 рубля.

При этом разовое пополнение карты «Тройка» вырастет в 3 раза и составит 10 тысяч рублей. Это будет удобно для пассажиров6 которые оплачивают Тройкой не только поездки на транспорте, но и поездки на Аэроэкспрессе, канатной дороге, посещение Зоопарка, Планетария и музеев.

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