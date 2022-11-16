В Москве рассказали о производстве инновационных курток на минус 55 градусов

Один из резидентов московского технопарка «Калибр» - компания «Баск» - производит инновационную городскую одежду и зимние аксессуары, в том числе уникальные палатки и куртки, рассчитанные на минус 55 градусов. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Фото: Технопарк "Калибр" Технопарк "Калибр"

Среди разработок компании - семь новых моделей палаток для арктической зоны и высокогорных районов, площадь флагманской модели составляет 40 квадратных метров, а вес - всего 120 килограммов. В «Баске» заявили, что аналогов таким палаткам нет. Они могут быть особенно востребованы среди сотрудников МЧС и работников добывающей отрасли.

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Компания «Баск» работает в столичном технопарке уже 20 лет, ее производство занимает более 1800 квадратных метров. Все этапы - от разработки лекал до финальной сборки - контролирует специальная компьютерная программа, благодаря этому участие человека минимально.

В компании исследуют свойства натурального гусиного пуха, там разработали технологию защиты от холода DrySiberianDown. По этой технологии вместе с пухом используются другие утеплители (шерсть, полиэстер) усиливающие его теплозащитные свойства.

Эксперты компании создали 40 подобных смесей. К примеру, пух соединяли с шерстью верблюда и австралийского мериноса, а недавно успешно провели эксперимент по сочетанию пуха казарки с шерстяным пухом овцебыка. Полученный утеплитель позволяет сохранять тепло при температуре до минус 61 градуса.

Перед наполнением курток, комбинезонов и брюк пух проверяют на соответствие 11 параметрам качества. Среди них Fill Power - показатель упругих свойств пуха (его способности восстанавливать объем после сжатия).

Гендиректор компании Владимир Богданов рассказал, что после ухода иностранных брендов с российского рынка спрос на продукцию «Баска» стал в разы больше. За первые шесть месяцев 2022 года оборот компании вырос на 46 процентов.

Каждый год «Баск» выпускает более ста тысяч единиц продукции, часть производится на территории технопарка, остальное - на российских фабриках.

Глава московского департамента предпринимательства Алексей Фурсин подчеркнул, что технопарки и власти должны поддерживать и стимулировать рост инновационных компаний.