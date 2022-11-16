Москвичей пригласили отметить день рождения Деда Мороза на ВДНХ

«Городская ферма» на ВДНХ 19 и 20 ноября приближает новогоднее волшебство и приглашает гостей отпраздновать день рождения Деда Мороза. Участники праздника смогут пройти веселый квест, посетить Дом Снегурочки и сделать елочные игрушки своими руками. А также написать письмо зимнему волшебнику с заветным желанием и получить шанс на исполнение своей маленькой мечты от «Городской фермы», - говорится в сообщении.

Также, в мастерской Деда Мороза для гостей будут проходить тематические мастер-классы. В Доме Снегурочки можно будет поиграть в настольные и спортивные игры и пострелять из лука, а в 18:00 пройдет квиз, в котором участники смогут проверить свои знания о главном празднике в году.