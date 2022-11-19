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19 ноября

Прошлое и настоящее Москвы в фотографиях

Александр Котлеткин

Москва пережила за свою историю несколько строительных бумов, впитав в себя дух нескольких эпох. Здесь на одной улице вы можете увидеть роскошные особняки 18-19 веков, доходные дома постройки начала 20 века, масштабную советскую архитектуру и уже современные постройки текущего столетия. Город множество раз переживал расцвет, а его неповторимый облик узнает житель любой страны мира. Российская столица стабильно входит в десятку лучших городов планеты для жизни людей. Мы решили вспомнить, как выглядели самые знаковые места Москвы в прошлом и показать, как они выглядят сейчас.

1/19 Девушка во время прогулки на ВДНХ, 2022 год
Фото: ТАСС
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2/19 На Котельнической набережной
Фото: ТАСС
3/19 На улице Николаева
Фото: ТАСС
4/19 Выпускники на Красной площади
Фото: ТАСС
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5/19 Пассажиры в вагоне метро
Фото: ТАСС
6/19 Храм Варвары Великомученицы на Варварке
Фото: ТАСС
7/19 Станция метро "Войковская
Фото: ТАСС
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8/19 Здание правительства Москвы на Новом Арбате
Фото: ТАСС
9/19 Бассейн "Москва"/Вид на храм Христа Спасителя на Пречистенской набережной
Фото: ТАСС
10/19  Вид на гостиницу "Ленинградская" на Каланчевской улице и Комсомольскую площадь
Фото: ТАСС
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11/19  Вид на гостиницу "Украина", Москву-реку, Новоарбатский мост и Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Фото: ТАСС
12/19 Вид на Большой театр на Театральной площади
Фото: ТАСС
13/19 Центральный детский магазин на Лубянке, 6 сентября 2017 года
Фото: ТАСС
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14/19 Главный вход на ВДНХ
Фото: ТАСС
15/19 Вид на улицу Красная Пресня, вестибюль станции метро "Краснопресненская" и пруд Московского зоопарка
Фото: ТАСС
16/19 Пересечение улицы Герцена и Тверского бульвара (на этом месте будет построено здание ТАСС)
Фото: ТАСС
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17/19 Вид на Манежную площадь
Фото: ТАСС
18/19 Вид на Триумфальную арку на Кутузовском проспекте
Фото: ТАСС
19/19 Вид на здание правительства РФ с набережной Тараса Шевченко
Фото: ТАСС

Как менялся главный город России – в галерее «Рамблера».

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