Прошлое и настоящее Москвы в фотографиях

Москва пережила за свою историю несколько строительных бумов, впитав в себя дух нескольких эпох. Здесь на одной улице вы можете увидеть роскошные особняки 18-19 веков, доходные дома постройки начала 20 века, масштабную советскую архитектуру и уже современные постройки текущего столетия. Город множество раз переживал расцвет, а его неповторимый облик узнает житель любой страны мира. Российская столица стабильно входит в десятку лучших городов планеты для жизни людей. Мы решили вспомнить, как выглядели самые знаковые места Москвы в прошлом и показать, как они выглядят сейчас.