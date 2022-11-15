В Москве вырастет стоимость парковки на загруженных участках

С 24 декабря в Москве на 8,6% вырастут тарифы на парковку на самых загруженных участках. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития столицы.

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По данным издания, сама тарифная сетка останется на прежнем уровне в 40-450 рублей. Повышение ожидается на парковках на территории самых загруженных участков Москвы. На остальных стоимость не изменится.

Кроме того с 1 января 2023 года планируют проиндексировать цены на перемещение и хранение автомобилей на спецстоянках. Рост составит 12%. При этом скидка в размере 25% на их оплату в случае внесения денег на эвакуации заранее сохранится.