В пространстве арт-платформы Cube.Moscow откроется 15 новых выставок

"На своем стенде галерея Syntax представит персональную выставку Игоря Поносова "Вымышленное путешествие". Художник конструирует облик несуществующих городов из фрагментов однажды уже пройденных маршрутов: корешков билетов с именами далеких городов, карт с сетями незнакомых кварталов и других напоминаний о времени, когда мир еще стремился быть проницаемым и открытым, а у нас была возможность его исследовать", - уточнил собеседник агентства.