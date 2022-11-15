Порядка 15 новых выставок откроется 19 ноября в пространстве арт-платформы Cube.Moscow. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
"19 ноября в пространстве арт-платформы Cube.Moscow откроется 15 новых выставок. Так, в большом выставочном зале Cube.Moscow галерея Syntax представляет персональную выставку Георгия Острецова "Самоцветы инакомыслия" - метафору необузданной творческой энергии, которая остается единственной надеждой на лучшее в антиутопии художника. Георгий использует свои любимые медиа - деревянную скульптуру и живопись, соединяя их друг с другом во всевозможных парадоксальных сочетаниях", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что также откроется первая ежегодная рождественская ярмарка современного искусства Ice Cube Art Show, призванная преодолеть расстояние между художниками и коллекционерами и расширить аудиторию искусства, демонстрируя срез доступных произведений современных авторов. В проекте примут участие резиденты Cube.Moscow, среди которых галереи Syntax, "Алиса", Art It Easy, Arts Square Gallery, "КультПроект", Kupol, Most Wanted.
"На своем стенде галерея Syntax представит персональную выставку Игоря Поносова "Вымышленное путешествие". Художник конструирует облик несуществующих городов из фрагментов однажды уже пройденных маршрутов: корешков билетов с именами далеких городов, карт с сетями незнакомых кварталов и других напоминаний о времени, когда мир еще стремился быть проницаемым и открытым, а у нас была возможность его исследовать", - уточнил собеседник агентства.
Помимо этого, галерея "КультПроект" представляет выставку "Когнитивные искажения" о взаимоотношениях между ландшафтом и человеком. В экспозиции - живописные работы Егора Плотникова, скульптура и видео-арт Константина Гребнева.