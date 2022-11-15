В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности

В столице городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада, сообщается в официальном Telegram-канале Городского хозяйства Москвы. Отмечается, что по прогнозам синоптиков сегодня и завтра может выпасть до пяти сантиметров осадков.

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«В 15:00 приступим к сплошной противогололедной обработке проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. По мере выпадения осадков проведем сплошное механизированное подметание, затем вновь противогололедную обработку. Цикл работ повторим несколько раз. Особое внимание будет уделено очистке пешеходных зон», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Городского хозяйства предупредили автомобилистов об опасности на дороге и призвали быть аккуратнее, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. При этом для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.