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13 минут назад

В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности

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В столице городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада, сообщается в официальном Telegram-канале Городского хозяйства Москвы. Отмечается, что по прогнозам синоптиков сегодня и завтра может выпасть до пяти сантиметров осадков.

В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 15:00 приступим к сплошной противогололедной обработке проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. По мере выпадения осадков проведем сплошное механизированное подметание, затем вновь противогололедную обработку. Цикл работ повторим несколько раз. Особое внимание будет уделено очистке пешеходных зон», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Городского хозяйства предупредили автомобилистов об опасности на дороге и призвали быть аккуратнее, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. При этом для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

Ранее коммунальные службы Москвы подготовились к зиме. Также в столице полностью готовы к работе в зимний сезон и все энергообъекты, тепловые, газовые и электрические сети.

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