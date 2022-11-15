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51 минуту назад

В Москве выпустили тематические билеты "Единый" в честь юбилея Еврейского музея

Москва24иещё 3

В Москве выпустили тематические билеты "Единый" в честь 10-летия Еврейского музея и центра толерантности. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В Москве выпустили билеты «Единый» в честь юбилея Еврейского музея
Фото: Телеграм-канал «Дептранс Москвы»Телеграм-канал «Дептранс Москвы»

Приобрести карту можно в кассах и автоматах на станциях Кольцевой линии и внутри нее. Билеты выпустили тиражом 200 тысяч экземпляров.

Кроме того, москвичи и гости столицы смогут увидеть до 10 декабря плакаты о выставке музея "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие".

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы интегрируем Московский транспорт в культурную жизнь города – в честь важных событий проводим мероприятия, организуем выставки, запускаем тематические поезда и лимитированные проездные билеты "Тройка" и "Единый", – сказал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее в Москве выпускали тематические билеты "Тройка" и "Единый" в честь 55-летия Останкинской телебашни. В оформлении билета "Единый" использовали цитату главного конструктора башни Николая Никитина и изображение символа российского телевидения с юбилейным числом 55.

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