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32 минуты назад

Москвичи обнаружили проклятую могилу на одном из столичных кладбищ

Мослента

Проклятую могилу москвичи обнаружили на одном из столичных кладбищ на юго-востоке Москвы. Фото необычного памятника было опубликовано в группе «ВКонтакте» «Кузьминки Москва».

Москвичи обнаружили проклятую могилу на столичном кладбище
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На нашем кладбище есть проклятая могила. Вместо обычного надгробия там плита с высеченной надписью от семьи, которая отреклась от покойницы и проклинает ее», — рассказали администраторы сообщества.

Пользователей в комментариях возмутило подобное отношение родственников к умершей. По их словам, нельзя было писать подобные проклятия на памятнике, какой бы ни был человек при жизни.

«Что с покойников взять? Их надо простить и отпустить. А это просто человеческая злоба. Зло всегда порождает зло. Простите их за все, и пусть они покоятся с миром», «Как, интересно, ее родственники могут спать спокойно?», — написали фолловеры.

Ранее россиян возмутил памятник основателю группы «Лесоповал», поэту-песеннику Михаилу Таничу работы скульптора Эрнста Неизвестного.

Новости Москвы,Михаил Танич,Эрнст Неизвестный,
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