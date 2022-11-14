Более сотни деревьев упали за сутки в Москве

Столичные социальные сети в минувшее воскресенье изобиловали кадрами летящих железных контейнеров, кусков металлической обшивки крыш, снимками упавших на машины деревьев. Все это результат разгула стихии в минувшие выходные дни.

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По данным метеорологов, порывы ветра в столице в минувшее воскресенье достигали 17 метров в секунду, а местами и превосходили это значение. В результате в городе насчитали более сотни упавших деревьев и более 50 поврежденных ими автомобилей. Почти все поврежденные авто находились в момент ЧП припаркованными вдоль улично-дорожной сети или, что чаще, стояли во дворах. При этом вся ответственность за ЧП такого характера лежит на балансодержателе территории. И, соответственно, именно он должен следить за зеленым фондом, вовремя выявляя и устраняя те, что могут упасть. Для этого, представители управ и управляющих компаний обязаны в ежедневном режиме обходить территории, выделяя деревья с признаками аварийности.

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Самый яркий признак такого дерева - это наклоненный к земле ствол больше чем на 45 градусов. Если такое дерево на дворовой территории есть, оно не представляет культурной или исторической ценности, - его спиливают. Аварийным считаются деревья с признаками трещин, усыханием или гнилью. И если первые два симптома еще можно распознать, то выявить гниль почти невозможно: дерево долго может оставаться вполне жизнеспособным. Именно такие деревья, пораженные гнилью, чаще всего и падают.

Помочь выявлять их мог бы специальный прибор резистограф. "Его принцип действия напоминает томограф. Только сканирование он ведет с помощью специальной тонкой иглы. Ей протыкают ствол, датчики сканируют состояние древесины", - рассказывают в пресс-службе ГБУ "Мосприрода". Но таких приборов несколько на всю Москву, и используют их только специалисты "Мосприроды".

Мог бы помочь и новый прибор, который изобрели в Российском университете дружбы народов (РУДН), с ним продолжают испытания в саду университета. Как рассказала директор аграрно-технологического института РУДН Эльвира Давлетярова, пока таких приборов пара десятков.

"Это датчики, которые, не повреждая дерево, сканируют состояние его древесины, устойчивости, измеряют наклон ствола, - говорит она. - Данные они передают раз в час в облачное хранилище, наши специалисты отслеживают информацию. Опыты продолжаются. Возможно, будущим летом опыт перенесем на другие территории города".

Впрочем, пока датчики ни разу не показывали, что дерево должно вот-вот упасть, да и сами подопытные деревья стоят твердо, не падают. Руководитель Центра древесных экспертиз "Здоровый лес" Сергей Пальчиков, уверен, что причина падения деревьев еще и в недостатке квалифицированных кадров.

"В Москве много растительности, но большая часть посадок осталась с советского времени, - говорит он. - Сажали массово, потом за саженцами никто не следил. Посмотрите, у нас много возрастных деревьев с двумя и более стволами, есть экземпляры с крупными боковыми ветвями, уходящими в одну сторону. Все это ошибки ухода. Часто деревья с перекосом ветвей дают трещины, туда попадают возбудители гнили. Еще одна причина - подрубленные корни или отсутствие места для их роста".

Если дерево все же упало на машину, адвокат Юлия Лялюцкая советует вызвать на место полицию, сообщить в страховую компанию, сфотографировать дерево и его срез.