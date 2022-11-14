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47 минут назад

Вход № 1 на станцию метро «Комсомольская» закроют с 15 ноября

Вечерняя Москваиещё 2

Вход № 1 на станцию столичного метро «Комсомольская» со стороны Ленинградского вокзала закроют с 15 ноября в связи с проведением ремонта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 14 ноября.

На станции метро «Комсомольская» закроют вход № 1 на ремонт
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— С 15 ноября будет закрыт вход 1 на станцию метро «Комсомольская» со стороны Ленинградского вокзала Там делают ремонт. Для пассажиров будут установлены дополнительные автоматы по продаже билетов и временные кассы, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Москвичей на время ограничений призвали пользоваться входами № 7 и 8, а также смещать время поездок с часа пик.

До этого сообщалось, что участок Замоскворецкой линии столичной подземки закрыли для пассажиров с 12 ноября. Движение поездов не будет осуществляться между станциями «Автозаводская» и «Орехово». На других участках линии поезда курсируют в обычном режиме. Данные ограничения связаны с проведением капитального ремонта тоннеля от станции «Царицыно» до «Кантемировской». Работы запланированы примерно на полгода.

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