В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

В Москве пройдет фестиваль "PSYFEST 2022: осеннее обострение"

Москва24

Фестиваль психопросвещения "PSYFEST 2022: осеннее обострение" пройдет в Москве с 18 по 20 ноября, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Депздрава.

В Москве пройдет фестиваль "PSYFEST 2022: осеннее обострение"
Фото: depositphotos/kastodepositphotos/kasto

В рамках мероприятия жители столицы смогут обсудить со специалистами темы абьюзивных отношений, панических атак и тревожности. В программу фестиваля включены семинары, бесплатные консультации, арт-терапии, мастер-классы, тренинги.

"Темы обсуждения будут самыми разными: сложности во взаимодействии детей и родителей, абьюзивные отношения, расстройство пищевого поведения, панические атаки и тревожность, проблемы с самооценкой и многое другое", – отметили в департаменте здравоохранения Москвы.

Жители столицы смогут проконсультироваться с психологами на условиях анонимности, подчеркнули в Депздраве и напомнили, что решение обратиться к психологу – серьезный шаг, который люди по разным причинам часто откладывают.

"Надеемся, фестиваль поможет участникам преодолеть все страхи и обратиться за компетентной помощью, если она им необходима", – цитирует пресс-служба главного внештатного специалиста психиатра столичного департамента здравоохранения Георгия Костюка.

Участвовать в фестивале можно бесплатно, однако потребуется предварительная регистрация. Мероприятие пройдет на площадке креативного пространства "Благосфера".

С 2 по 7 ноября в московском киноцентре "Октябрь" прошел XIX Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел". В мероприятии приняла участие 131 картина из 17 стран. Фильмы ориентированы на семейную аудиторию, детей, подростков, молодежь и посвящены важным событиям и явлениям российской истории и культуры.

Новости Москвы,Георгий Костюк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители