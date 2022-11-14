День открытых дверей пройдет в библиотеках и культурных центрах Москвы

Москвичей и гостей столицы приглашают на единый день открытых дверей, который пройдет 19 ноября в городских библиотеках и культурных центрах. Посетителей ждут лекции, экскурсии, спектакли, концерты, книжные новинки и художественные выставки. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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«В этот раз к единому дню открытых дверей присоединится более 230 библиотек и культурных центров. Они презентуют посетителям свои программы, предложат принять участие в пробных занятиях и мастер-классах, помогут подобрать хобби. В конце лета на такой же познавательной акции побывали 44 тысячи человек», — отметила она.

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Песочная анимация и усадьба Николая Третьякова

Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова (Сущевская улица, дом 14) в 12:00 приглашает на экскурсию по городской усадьбе Николая Третьякова, в которой сегодня расположена читальня. Посетителей познакомят с историей объекта культурного наследия, с архитектурой и сохранившимися интерьерами. Гостям расскажут о жизни и творчестве художника-мариниста Алексея Боголюбова и о том, как в здании появилась библиотека.

В Доме культуры «Восход» (улица Маршала Федоренко, дом 2, корпус 2) в это же время для детей пройдет представление в технике песочной анимации. После спектакля каждый желающий сможет научиться создавать «живые» картины.

Библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского (улица Авиаторов, дом 7) в 14:00 приглашает горожан на представление театра-студии «Маски». Здесь покажут одноименную постановку, которая стала лауреатом Всероссийского молодежного кинофестиваля позитивного кино в номинации «Лучший музыкально-пластический спектакль».

Редкие книги, акробатика и научное шоу

В детской библиотеке № 145 (улица Мусы Джалиля, дом 34, корпус 4) в 15:00 начнется игра-квест «История стекольного завода в Царицине». Участники узнают его историю и познакомятся с изделиями, которые там раньше производили.

В культурном центре «Новослободский» (улица Сущевский Вал, дом 10 а, строение 2) в 15:00 для посетителей проведут научное шоу, к которому они смогут присоединиться. Ребятам предложат создать ретрооткрытки, а еще там выступит ансамбль Ad libitum из детской школы искусства имени Д.С. Бортнянского.

В культурном центре «Меридиан» (Профсоюзная улица, дом 61) в 17:00 пройдет мастер-класс по акробатике и жонглированию для детей от шести до 12 лет. Юным посетителям помогут освоить простые элементы, например колесо, а также развить ловкость и координацию.

В 18:00 библиотека № 209 имени А.Н. Толстого (Кутузовский проспект, дом 24) организует встречу с современной российской писательницей Александрой Марининой. В это же время Центральная библиотека имени Н.А. Некрасова (Бауманская улица, дом 58/25, строение 14) проведет экскурсию по своему редкому книжному фонду, в котором насчитывается более 15 тысяч изданий XVII-XXI веков.

Полный список мероприятий можно найти на сайте проекта «Мосразвитие». На некоторые из них необходимо предварительно зарегистрироваться.