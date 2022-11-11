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1 час назад

В Третьяковке открылась выставка советского скульптора Ивана Шадра

Газета.Ru

В Москве в Новой Третьяковке открылась выставка "Скульптор Шадр. К 135-летию со дня рождения", это первая за 60 лет экспозиция с произведениями мастера, рассказала ТАСС ученый секретарь Государственной Третьяковской галереи Татьяна Юдкевич.

В Третьяковке открылась выставка советского скульптора Ивана Шадра
Фото: Государственная Третьяковская галерея/И.Д. Шадр «Сеятель» 1922. ГТГГосударственная Третьяковская галерея/И.Д. Шадр «Сеятель» 1922. ГТГ

"Это первая выставка скульптора после 1962 года. Шадр - автор хрестоматийно известных произведений. И в то же время он действительно неизвестный скульптор", - отметила Юдкевич.

Скульптор прославился благодаря таким работам, как "Девушка с веслом" и "Булыжник - оружие пролетариата". По заказу Гознака Шадр создал "Рабочего с молотом", "Красноармейца", "Крестьянина" и "Сеятеля", скульптуры позже воспроизвели на советских купюрах. Он также создал проект памятника писателю Максиму Горькому, который позже реализовала Вера Мухина.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что проведение IX Московской международной биеннале современного искусства невозможно на площадке Государственной Третьяковской галереи.

Новости Москвы,Иван Шадр,Вера Мухина,Ольга Любимова,Гознак,
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