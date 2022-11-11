В Третьяковке открылась выставка советского скульптора Ивана Шадра

В Москве в Новой Третьяковке открылась выставка "Скульптор Шадр. К 135-летию со дня рождения", это первая за 60 лет экспозиция с произведениями мастера, рассказала ТАСС ученый секретарь Государственной Третьяковской галереи Татьяна Юдкевич.

"Это первая выставка скульптора после 1962 года. Шадр - автор хрестоматийно известных произведений. И в то же время он действительно неизвестный скульптор", - отметила Юдкевич.

Скульптор прославился благодаря таким работам, как "Девушка с веслом" и "Булыжник - оружие пролетариата". По заказу Гознака Шадр создал "Рабочего с молотом", "Красноармейца", "Крестьянина" и "Сеятеля", скульптуры позже воспроизвели на советских купюрах. Он также создал проект памятника писателю Максиму Горькому, который позже реализовала Вера Мухина.