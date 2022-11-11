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11 минут назад

Прогноз погоды: синоптик Тишковец пообещал москвичам аномальное тепло

Мослента

Аномальное тепло в пятницу, 11 ноября, пообещал москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В своем Telegram-канале он сообщил, что в течение дня ожидаются небольшие осадки.

«Температурный фон на 6-9 градусов выше положенной климатической нормы. Ожидается преобладание облачной погоды, местами небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду», — сказал синоптик.

Тишковец добавил, что воздух в столице прогреется до 10 градусов тепла, в Подмосковье — до 11 градусов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Подмосковье с наступлением холодов автовладельцев призвали проверять наличие котов под капотом.

Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,
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