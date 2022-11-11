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1 час назад

Удобные маршруты и спортивный кластер появились на набережной канала имени Москвы

Москва24иещё 6

Специалисты провели работы по благоустройству набережной канала имени Москвы на севере столицы в рамках программы "Мой район". Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Набережную канала имени Москвы в САО модернизировали
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений СамаринПортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Он уточнил, что работы прошли на участке от Ленинградского шоссе до МКАД.

"Общая площадь благоустройства составила около 14 гектаров", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра, специалисты обустроили дорожно-тропиночную сеть с велодорожкой, удобные пешеходные маршруты и спуск к набережной для маломобильных граждан.

Также там появились детская площадка и спортивный кластер с зонами для пляжного футбола, волейбола, панна-футбола, настольного тенниса и воркаута. А вдоль набережной обустроили места для спокойного отдыха и пикника. Для проведения районных и городских праздников предусмотрен амфитеатр, около которого сделали скейт-парк.

Кроме того, на благоустраиваемом участке обновили освещение, территорию озеленили.

Ранее специалисты провели работы по благоустройству территории прогулочной зоны рядом со станцией метро "Орехово" на юге Москвы.

Зона протяженностью 800 метров расположена вдоль Шипиловской улицы – от улицы Маршала Захарова до Каширского шоссе. Мероприятия по благоустройству провели в рамках программы "Мой район".

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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