Набережную канала имени Москвы в САО модернизировали

Специалисты провели работы по благоустройству набережной канала имени Москвы на севере столицы в рамках программы "Мой район". Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Он уточнил, что работы прошли на участке от Ленинградского шоссе до МКАД.

"Общая площадь благоустройства составила около 14 гектаров", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра, специалисты обустроили дорожно-тропиночную сеть с велодорожкой, удобные пешеходные маршруты и спуск к набережной для маломобильных граждан.

Также там появились детская площадка и спортивный кластер с зонами для пляжного футбола, волейбола, панна-футбола, настольного тенниса и воркаута. А вдоль набережной обустроили места для спокойного отдыха и пикника. Для проведения районных и городских праздников предусмотрен амфитеатр, около которого сделали скейт-парк.

Кроме того, на благоустраиваемом участке обновили освещение, территорию озеленили.

Ранее специалисты провели работы по благоустройству территории прогулочной зоны рядом со станцией метро "Орехово" на юге Москвы.