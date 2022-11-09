В Московском зоопарке придумали способ подглядывать за Диксоном

«Мы сделали "подглядки" для Диксона. На вольере медведя теперь есть баннеры со специальными щелочками для него и с отдельным окошком для посетителей. Это компромиссный вариант, при котором можно ненавязчиво подсмотреть за Диксоном и не пугать его при этом большим скоплением людей», — объяснила Акулова.