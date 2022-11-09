В Московском зоопарке придумали способ подглядывать за Диксоном

О придуманном для посетителей способе подглядывать за раненым белым медведем Диксоном рассказала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она подкрепила пост соответствующим видео.
«Мы сделали "подглядки" для Диксона. На вольере медведя теперь есть баннеры со специальными щелочками для него и с отдельным окошком для посетителей. Это компромиссный вариант, при котором можно ненавязчиво подсмотреть за Диксоном и не пугать его при этом большим скоплением людей», — объяснила Акулова.
Директор зоопарка уточнила, что увидеть Диксона можно будет уже в конце этой недели.
«Ого! Как круто! Вы большие молодцы! Когда были в выходные, просто постояли там, чтобы энергию для выздоровления направить. А теперь можно и подглядеть», «Класс! Телевизор сделали для мишутки», «Идем в гости!», «Классная задумка, и баннер симпатичный», — отреагировали на новость юзеры.
Ранее стало известно о желании медведя Диксона увидеть посетителей зоопарка.
«Диксону очень интересно, что там, за стеклом», — рассказала Акулова.