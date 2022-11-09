Москвичей предупредили о новом виде мошенничества в сфере ЖКХ

В Москве появился новый вид мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). О злоумышленниках, которые выдают себя за коммунальщиков, желающих срочно поверить счетчики воды в связи с введением новых госстандартов поверки в ноябре 2022 года, жителей столицы предупредили опрошенные «Российской газетой» эксперты.

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Мошенники уверяют жильцов, к которым приходят, что если новые стандарты вступили в силу, то старые данные водяных счетчиков недействительны. Однако в Росстандарте пояснили, что новый ГОСТ Р 8.1012-2022 закрепляет унифицированный подход к проверке и применение автоматизированных способов фиксации и синхронизации данных. Он не включает в себя данные об изменениях в сроках поверки приборов и не предполагает всеобщей переповерки приборов.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что сроки поверки водяных счетчиков в столице указаны в Едином платежном документе (ЕПД) москвича. Он добавил, что специалист выезжает на дом лишь по заявке гражданина, поэтому все, кто звонят по телефону или наносят личный визит без предварительного запроса хозяина дома и предлагают заменить счетчики или проверить газовую плиту — мошенники.

По словам директора автономной некоммерческой организации «Организация народного контроля» Натальи Чернышевой, также не следует соглашаться на сравнительно дешевое предложение, особенно когда компания предлагает поверить сразу два счетчика — межповерочный интервал для счетчиков горячей воды составляет четыре года, а для холодной — шесть лет. Верную дату поверок счетчиков можно найти в верхней части ЕПД.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства призвал жителей Москвы сохранять бдительность, не впускать лжекоммунальщиков в дом и не приобретать у них дорогое оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации, а также вызывать полицию, если они ведут себя настойчиво. Сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации Надежда Головкова сообщила, что если человек по своей воле уже впустил в квартиру мошенников и заплатил за поверку, то вернуть деньги назад будет очень сложно.