Собянин принял решение о комплексном развитии трех бывших промзон

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии трех бывших промзон: «Алтуфьевское шоссе», «Вагоноремонт» и «Северянин». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

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«Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участков трех бывших промзон в разных районах Москвы. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы. Реорганизация этих территорий позволит возвести порядка 630 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости и создать порядка 8 тыс. новых рабочих мест. Часть построенного жилья будет использована для переселения граждан по программе реновации. Общий объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон составит 79,3 млрд руб. В настоящее время реорганизуемые территории занимают устаревшие склады, автостоянки и автомойки, гаражи и пункты приема металлолома», - говорится в сообщении.

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Так, будет реорганизована территория «Алтуфьевское шоссе» площадью 7,76 га, которая расположена на северо-востоке Москвы в районе Отрадное между Алтуфьевским шоссе и путями МЦД-1, вблизи пересечения проектируемых проездов №2257 и №4875. «В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется построить современные объекты производственного и общественного назначения, в том числе ФОК. Градостроительный потенциал участка составляет порядка 176 тыс. кв. м, в результате реализации проекта будет создано свыше 4 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 20,6 млрд руб.», - отметили в пресс-службе.

Помимо этого, планируется реорганизация территории «Вагоноремонт» площадью 2,71 га на севере Москвы в районе Восточное Дегунино между ул. Дубнинская и проектируемым проездом №5265.

«В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется построить современные объекты производственного и общественного назначения. Градостроительный потенциал участка составляет 81,3 тыс. кв. м, в результате реализации проекта будет создано свыше 1,5 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 8,9 млрд руб.», - говорится в сообщении.

Кроме того, будет реорганизована территория «Северянин» общей площадью 27,19 га, расположенная на северо-востоке Москвы в районе Ярославский вдоль Ярославского шоссе, вблизи пересечения проспекта Мира и Северо-Восточной хорды. В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется построить современные жилые кварталы, в том числе для переселения жителей по программе реновации. Также предполагается размещение школ, детских садов, ФОК с бассейном и катком, объекта здравоохранения и храмового комплекса.