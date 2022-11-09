Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в выходные

"В предстоящие выходные в расписании пригородных поездов Киевского направления внесены значительные изменения. Это связано с переключением пути на новую ось на станции Переделкино", – говорится в сообщении.

В пресс-службе МЖД уточнили, что специалисты проведут переключение пути на участке с 01:30 12 ноября до 04:00 13 ноября. На время работ движение поездов организуют по одному пути. В связи с этим из расписания выведут несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Солнечная, Внуково, Апрелевка, Нара, а также аэропортом Внуково. Кроме того, некоторые пригородные поезда изменят время прибытия и отбытия, а также количество остановок.