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33 минуты назад

Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в выходные

Москва24иещё 1

Расписание электричек Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 12 и 13 ноября в связи с переключением пути на станции Переделкино, сообщает пресс-служба магистрали.

Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в выходные
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"В предстоящие выходные в расписании пригородных поездов Киевского направления внесены значительные изменения. Это связано с переключением пути на новую ось на станции Переделкино", – говорится в сообщении.

В пресс-службе МЖД уточнили, что специалисты проведут переключение пути на участке с 01:30 12 ноября до 04:00 13 ноября. На время работ движение поездов организуют по одному пути. В связи с этим из расписания выведут несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Солнечная, Внуково, Апрелевка, Нара, а также аэропортом Внуково. Кроме того, некоторые пригородные поезда изменят время прибытия и отбытия, а также количество остановок.

Ранее сообщалось, что 27 автобусов изменят маршрут на время закрытия участка зеленой ветки метро. Изменения будут действовать с 12 ноября 2022 года до весны 2023 года. Отмечалось, что также будут запущены компенсационные маршруты. Так, от метро "Автозаводская" и до метро "Царицыно" будет ходить КМ1, от "Автозаводской" до "Орехова" – КМ2.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,
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