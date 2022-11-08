В Останкинской башне открылась галерея звёзд телерадиовещания

Первые пять объектов посвящены журналисту, ведущему программы «Клуб путешественников» Юрию Сенкевичу, диктору Игорю Кириллову, телеведущим Анне Шиловой и Валентине Леонтьевой, а также главреду журнала «В мире науки» Сергею Капице.
Как сообщил генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко, эти имена знают все зрители, особенно старшее поколение.
«Впоследствии в галерее будут представлены звёзды, посвящённые работе как минимум ста деятелей. Это не только дикторы и журналисты, но и люди, связанные с технологиями ТВ», — цитирует Романченко ТАСС.