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32 минуты назад

В Останкинской башне открылась галерея звёзд телерадиовещания

Говорит Москва

Первые пять объектов посвящены журналисту, ведущему программы «Клуб путешественников» Юрию Сенкевичу, диктору Игорю Кириллову, телеведущим Анне Шиловой и Валентине Леонтьевой, а также главреду журнала «В мире науки» Сергею Капице.

В Останкинской башне открылась галерея звёзд телерадиовещания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко, эти имена знают все зрители, особенно старшее поколение.

«Впоследствии в галерее будут представлены звёзды, посвящённые работе как минимум ста деятелей. Это не только дикторы и журналисты, но и люди, связанные с технологиями ТВ», — цитирует Романченко ТАСС.

Новости Москвы,Андрей Романченко,Анна Шилова,Юрий Сенкевич,Валентина Леонтьева,Сергей Капица,Игорь Кириллов,
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