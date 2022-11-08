В Москве решили преобразить Обручевский район

Власти Москвы решили реорганизовать участок на улице Обручева на юго-западе города по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщается на сайте мэра.

Фото: ТАСС ТАСС

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что участок между улицами Академика Челомея и Архитектора Власова, площадь которого составляет около девяти гектаров, пока используется неэффективно. Сейчас там находятся гаражи, автомойки и автобаза.

В развитие участка инвестируют семь миллиардов рублей. Благодаря этому в Обручевском районе появится более тысячи новых рабочих мест, а в бюджет города будет поступать почти 426 миллионов рублей ежегодно.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участке планируют построить около 61 тысячи квадратных метров недвижимости. Там появится школа, рассчитанная примерно на тысячу учеников, и детский сад на 275 воспитанников.

Также там планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс со скалолазным центром на девять тысяч квадратных метров, офисы, отделения банков, кафе, рестораны и магазины.