Хуснуллин: завершена установка первого пролета автодорожной части Крымского моста

Первый пролет автодорожной части Крымского моста установлен, монтаж второго планируется провести 11 ноября. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов», — указал вице-премьер, добавляя, что использовалась «поперечная надвижка», что позволило закончить работы в «кратчайшие сроки».
Монтаж следующего пролета автомобильной части моста, по его словам, запланирован на 11 ноября.
Ранее днем министерство транспорта России сообщило о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту после проводимых на нем ремонтных работ.
8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не пострадала.