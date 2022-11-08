Хуснуллин: завершена установка первого пролета автодорожной части Крымского моста

Первый пролет автодорожной части Крымского моста установлен, монтаж второго планируется провести 11 ноября. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Фото: Телеграм-канал «Марат Хуснуллин» Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

«Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов», — указал вице-премьер, добавляя, что использовалась «поперечная надвижка», что позволило закончить работы в «кратчайшие сроки».

Монтаж следующего пролета автомобильной части моста, по его словам, запланирован на 11 ноября.

Ранее днем министерство транспорта России сообщило о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту после проводимых на нем ремонтных работ.