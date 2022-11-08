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1 час назад

Строительство 56 социальных объектов завершено в Подмосковье с начала года

Агентство «Москва»иещё 1

С начала 2022 года Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало 56 заключений о соответствии (ЗОС) по итогам строительства объектов социального назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство 56 социальных объектов завершено в Подмосковье с начала года
Фото: ТАССТАСС

«В этом году в 21 городском округе региона построено 20 общеобразовательных школ и 20 детских дошкольных учреждений, восемь зданий для здравоохранения, семь спортивных объектов и одна церковь», - цитирует пресс-служба министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.

Отмечается, что до конца года планируется выдать ЗОС еще 21 социальному объекту. В регионе планируется завершить возведение семи школ, пяти детских садов (в Красногорске, Ленинском, Одинцовском, Наро-Фоминском городских округах и Балашихе). В Подмосковье появятся еще два диспансерных центра и пять поликлиник. Готовятся к получению ЗОС МБУ «Центр физической культуры и спорта Федоскино» в Мытищах и бассейн в здании «Арена Химки».

«В этом году строительство зданий идет интенсивнее. В прошлом году в Подмосковье было сдано всего 60 объектов, в этом году, с учетом плана, ожидаем, что всего будет выдано 77 заключений о соответствии», - заключил Артур Гарибян.

Новости Москвы,Артур Гарибян,Правительство московской области,
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