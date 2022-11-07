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41 минуту назад

В Москве благоустроили новые участки «Парка Яуза»

Елена Прошина

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе завершилось благоустройство двух новых участков «Парка Яуза». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Москве благоустроили новые участки «Парка Яуза»
Фото: Официальный телеграм-канал мэра Москвы Сергея СобянинаОфициальный телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина

На одном из участков - вдоль Северодвинской улицы - обустроили общественное пространство с амфитеатром, детской площадкой с фонтаном и досуговым центром. Собянин подчеркнул, что там в том числе смогут заниматься участники проекта для горожан старшего возраста «Московское долголетие».

Второй участок - от Широкой до Енисейской - получил два спортивных кластера, также там провели экологическую реабилитацию водоема.

В 2022 году в парке заработал интерактивный экоцентр «Яуза», его посетителей знакомят с экологическими профессиями с помощью мультимедийных инсталляций. В зонах «Природа», «Человек», «Город» и «Экотехнологии» рассказывают о переработке отходов, экоматериалах и альтернативных источниках энергии. В «Профлаборатории» центра проводят практические занятия, мастер-классы, лекции и презентации.

«Парк Яуза» - один из крупнейших экологических проектов Москвы и главная прогулочная зона для жителей района Северное Медведково.

В мэрии заявили, что к ноябрю 2022 года проект парка реализован на 60 процентов. После полной реализации парк станет рекреационным маршрутом протяженностью около 20 километров, связанным с Лосиным островом, Главным ботаническим садом РАН, «Сокольниками» и ВДНХ.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ВДНХ,РАН,
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