В Москве благоустроили новые участки «Парка Яуза»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе завершилось благоустройство двух новых участков «Парка Яуза». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Официальный телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина Официальный телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина

На одном из участков - вдоль Северодвинской улицы - обустроили общественное пространство с амфитеатром, детской площадкой с фонтаном и досуговым центром. Собянин подчеркнул, что там в том числе смогут заниматься участники проекта для горожан старшего возраста «Московское долголетие».

Второй участок - от Широкой до Енисейской - получил два спортивных кластера, также там провели экологическую реабилитацию водоема.

В 2022 году в парке заработал интерактивный экоцентр «Яуза», его посетителей знакомят с экологическими профессиями с помощью мультимедийных инсталляций. В зонах «Природа», «Человек», «Город» и «Экотехнологии» рассказывают о переработке отходов, экоматериалах и альтернативных источниках энергии. В «Профлаборатории» центра проводят практические занятия, мастер-классы, лекции и презентации.

«Парк Яуза» - один из крупнейших экологических проектов Москвы и главная прогулочная зона для жителей района Северное Медведково.