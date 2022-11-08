Раскрыт принцип работы «салона красоты» для поездов в московском электродепо

Принцип работы современного «салона красоты» для поездов раскрыт на официальном сайте мэра Москвы . Речь идет о самом молодом и крупнейшем электродепо города — «Руднево». Оно обслуживает Некрасовскую и Большую кольцевую линии от «Нижегородской» до «Электрозаводской».

«Мойка для поездов в электродепо представляет собой большое помещение, расположенное в отстойно-ремонтном корпусе, которое можно сравнить со специализированным салоном красоты. В других депо на мойках приходится медленно двигать состав вдоль стоящего на месте моечного аппарата. А у нашей мойки принцип другой, более современный: мойка сама движется вокруг всего состава», — цитируется на сайте машинист-инструктор по техническому обучению Андрей Евсюков .

По словам специалиста, состав останавливается на моечном пути и вокруг него с двух сторон одновременно начинают двигаться рамки, распыляющие моющий раствор. Затем огромные синие валики трут бока и стекла вагонов. Они очень мягкие и не царапают лакокрасочное покрытие, отметил Евсюков. После этого мыльный раствор смывают струями воды. Во время выезда поезда с мойки включается камера продувки воздухом, что позволяет его насухо «протереть».