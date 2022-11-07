Собранные на "Ночи искусств" в Москве деньги отправят жителям ЛНР и ДНР

«Мы сделали большой акцент на наши традиции, наши ценности. В этом году у нас есть специфика: раньше такие акции проводили бесплатно, но сегодня мы решили продавать билеты на наиболее востребованные мероприятия. Все собранные средства будут направлены на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации в новых регионах: Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях», — цитирует Кибовского пресс-служба мэра.