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24 минуты назад

Собранные на "Ночи искусств" в Москве деньги отправят жителям ЛНР и ДНР

Газета.Ruиещё 3

Деньги, собранные на благотворительных мероприятиях акции «Ночь искусств» в Москве, отправят на помощь жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Собранные на "Ночи искусств" в Москве деньги отправят жителям ЛНР и ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего удалось собрать около 19 млн руб. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский указал на то, что «Ночь искусств» проводилась в День народного единства.

«Мы сделали большой акцент на наши традиции, наши ценности. В этом году у нас есть специфика: раньше такие акции проводили бесплатно, но сегодня мы решили продавать билеты на наиболее востребованные мероприятия. Все собранные средства будут направлены на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации в новых регионах: Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях», — цитирует Кибовского пресс-служба мэра.

Новости Москвы,Александр Кибовский,
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