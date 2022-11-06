День народного единства на ВДНХ отпраздновали более 150 тысяч человек

В программе ко Дню народного единства на ВДНХ 4 и 5 ноября приняли участие более 150 тысяч человек. Об этом сообщила, Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, говорится на официальном сайте мэры столицы.

Посетители побывали на мастер-классах и лекциях, которые подготовили резиденты выставки, а также на площадке цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» на площади Промышленности. Там горожан и туристов познакомили с гастрономическим разнообразием страны, все желающие смогли записать видеообращения со словами поддержки военнослужащим Российской армии, сделать для них открытки. Такой возможностью уже воспользовались свыше 1,5 тысячи москвичей.

«В этом году программа ко Дню народного единства проходит в Москве с 4 по 6 ноября. Тех, кто еще не успел побывать на площадках, ждут сегодня. Крупнейшая из них — ВДНХ — за два дня приняла больше 150 тысяч человек. Особый интерес у гостей вызвала гастрономическая часть, в рамках которой свою продукцию представили производители из 34 регионов России», — отметила Наталья Сергунина.

Жители и гости столицы приобрели свыше 5,3 тысячи килограммов сыров, мясных деликатесов, рыбы и морепродуктов, кондитерских изделий и меда. Помимо этого, посетителям предлагают выпечку и мясо на гриле — за два дня продано почти восемь тысяч порций.

На площадке «Московских сезонов» знакомят также с традиционной кухней российских регионов, в том числе новых — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

На ВДНХ проходят и другие тематические мероприятия. В центре «Космонавтика и авиация» проводили экскурсии «Люди. Единство. Космос», а в музее «Слово» посетителям рассказывали о возникновении письменности и о том, как она объединяет народы.

Более 160 мероприятий ко Дню народного единства подготовили музеи, библиотеки, школы искусств, парки, кинотеатры сети «Москино». 6 ноября можно посетить концерт «Единство народы сплотило» хора русской песни «Московия», он состоится в культурном центре «Загорье». В Государственном музее А.С. Пушкина 4 ноября открылась выставка «Народы России», она продлится до 4 декабря. В ее основе — работы русского гравера и рисовальщика Емельяна Корнеева, вошедшие в альбом «Народы России, или Описание обычаев, нравов и костюмов разных народов Российской империи».

Также 4 и 5 ноября прошла юбилейная — 10-я по счету — всероссийская акция «Ночь искусств». Она была приурочена ко Дню народного единства. Программа в Москве включала свыше 200 культурных событий (кинопоказы, спектакли, экскурсии, выставки, концерты, мастер-классы и творческие встречи). Желающие могли посмотреть прямую трансляцию мероприятий на сайте проекта. Тема московской программы — «Мы едины».

«В Год культурного наследия народов России акция “Ночь искусств” в Москве была посвящена российской культуре, объединяющей народы и поколения. Городские музеи, парки и другие столичные площадки, в том числе концертный зал “Зарядье”, кинотеатр “Космос” и Новый Манеж, посетили более 240 тысяч человек», — отметила Наталья Сергунина.

В «Зарядье» в рамках акции прошел благотворительный концерт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева. Также в нем приняли участие солисты театра «Геликон-опера». А в Новом Манеже состоялся показ итоговой постановки культурно-просветительского проекта «Непокоренные», подготовленной совместно деятелями культуры Луганской Народной Республики, Москвы и других регионов.

На Красной площади с 5 по 7 ноября работает интерактивная экспозиция под открытым небом, посвященная истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Она состоит из нескольких тематических зон. На платформе «Белорусский вокзал» представлена зенитка и вагон-теплушка. Инсталляция «Окна времени» с фотоснимками архива ТАСС напоминает открытую книгу.