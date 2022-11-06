Российский композитор сравнил коренных москвичей с приезжими

Певец, поэт и композитор Вячеслав Малежик сравнил коренных москвичей с приезжими в разговоре с «Москвич Mag». По его мнению, о жителях столицы в целом часто судят именно по переехавшим в город мигрантам, что в корне неверно.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я всегда считал, что москвичи — это значительно более интеллигентная публика, которая десять раз встанет в очередь, извинится, но никогда не начнет лезть на голову, как существо приезжее, называющее себя москвичом», — подчеркнул 75-летний артист.

Застенчивость и незначительность всегда отличали москвичей от немосквичей, добавил он.

Вспоминая детские годы, Малежик отметил, что москвичи, особенно женщины, умели хорошо одеваться даже при отсутствии модных магазинов. Они делали это разными способами.

«Например, моя матушка обшивала не только мою сестру и меня, но и кучу подруг», — поделился певец.

Улица Горького советских времен, по его воспоминаниям, «была более нарядно одетая, чем все другие города».

«Может быть, от того, что мы были бедными, мы старались быть дерзкими и смелыми в одежде и способах ее нахождения», — предположил Малежик.