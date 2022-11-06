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1 час назад

Вячеслав Малежик сравнил коренных москвичей с приезжими

Мослента

Певец, поэт и композитор Вячеслав Малежик сравнил коренных москвичей с приезжими в разговоре с «Москвич Mag». По его мнению, о жителях столицы в целом часто судят именно по переехавшим в город мигрантам, что в корне неверно.

Российский композитор сравнил коренных москвичей с приезжими
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я всегда считал, что москвичи — это значительно более интеллигентная публика, которая десять раз встанет в очередь, извинится, но никогда не начнет лезть на голову, как существо приезжее, называющее себя москвичом», — подчеркнул 75-летний артист.

Застенчивость и незначительность всегда отличали москвичей от немосквичей, добавил он.

Вспоминая детские годы, Малежик отметил, что москвичи, особенно женщины, умели хорошо одеваться даже при отсутствии модных магазинов. Они делали это разными способами.

«Например, моя матушка обшивала не только мою сестру и меня, но и кучу подруг», — поделился певец.

Улица Горького советских времен, по его воспоминаниям, «была более нарядно одетая, чем все другие города».

«Может быть, от того, что мы были бедными, мы старались быть дерзкими и смелыми в одежде и способах ее нахождения», — предположил Малежик.

Ранее основные причины раздражения москвичей из-за приезжих перечислил фольклорист, кандидат филологических наук, работающий над проектом «Народная история России» Никита Петров.

Новости Москвы,Вячеслав Малежик,Никита Петров,
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