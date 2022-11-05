Известный певец вспомнил о детстве в «московском гетто»

«По адресу 4-й Лесной переулок, 8, между Белорусским вокзалом и Бутырским Валом, находился наш дом, где я жил до 17 лет. Это место я смело могу назвать московским гетто, поскольку там были жуткие условия: до переезда я не знал, что туалет может быть не на улице», — поделился известный артист. По его словам, в самом доме были холодная вода, газ и печное отопление.