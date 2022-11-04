В Москве впервые показали оперу "Александр Невский"

В Москве в концертном зале "Измайлово" впервые представили оперу "Александр Невский". Постановка рассказывает об истории жизни великого князя и его победах в битвах.

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"Автором оперы, на создание которой ушло около 20 лет, является Вячеслав Лопухов. Он профессиональный музыкант и композитор", - рассказала ТАСС советник по информационной поддержке оперы Алла Сущинская. Соавтором композитора стала его дочь Анна Снежная. "Опера переделывалась несколько раз, потому что менялась концептуально, содержательно и духовно", - продолжила собеседница агентства. Лопухов и Снежная также писали и тексты произведения.

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Первый показ состоялся в мае 2021 года на площади Троице-Сергиевского монастыря в Сергиевом Посаде. В центре истории - жизнь Александра Невского, спасшего русское государство от нашествия иноземцев. "Эта история способна пробудить в обществе интерес к традициям, истории и к самому образу Александра Невского. Безусловно, это вклад в нашу победу над "силами зла", что особенно важно сегодня, когда проводится специальная военная операция", - добавила Сущинская.

В постановке заняты камерный оркестр Курской области, камерный хор Рязанской филармонии и вокальное объединение "Воля". Дирижер - Сергей Проскурин, режиссер-постановщик - Тамара Данцигер-Дельсаль, музыкальный руководитель - Анжелика Маркова. Проект реализуется благотворительным фондом Проскурина при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. "Сегодняшний показ - это концертная, укороченная версия, которая длится полтора часа", - уточнила Сущинская.

"Данная опера является символом, потому что Александр Невский - символ той эпохи, это единственный полководец, который не проиграл ни одной битвы. Автор представил в опере силу, подвиги и стиль жизни Александра Невского как символ, которому нужно следовать, особенно молодежи", - сказала ТАСС проектный директор благотворительного фонда поддержки культуры и искусства Сергея Проскурина Юлия Смекалина.