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24 минуты назад

В Москве прошел конкурс по одеванию «покойников»

Мослента

Конкурс по одеванию «покойников» прошел в столице на выставке ритуальщиков. Кадрами с места событий поделился Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В Москве прошел конкурс по одеванию «покойников»
Фото: МослентаМослента

«Кроме новинок гробов, траурной моды и могильных плит, на выставке устроили тематические соревнования. В центре зала похоронные бригады состязались в том, кто лучше и быстрее оденет и накрасит манекенов-покойников», — говорится в сообщении канала.

Женщины в черном в рамках мероприятия поборолись за звание лучшего ведущего похорон. Посетителей развлекала ростовая кукла-гроб, а для снимков на память оборудовали фотозону с креслом в виде гроба.

Ранее россиянам начали предлагать онлайн-услугу псевдопогребения. Организатор инициативы Екатерина Преображенская заявила, что церемония должна помочь человеку в борьбе с выгоранием.

Новости Москвы,Екатерина Преображенская,
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