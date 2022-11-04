Москвичей пригласили отпраздновать День народного единства на ВДНХ

На ВДНХ с 4 по 6 ноября пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Программа фестиваля опубликована на официальном сайте выставки.

Фото: ВДНХ ВДНХ

Отмечается, что День народного единства относится к самым «молодым» российским государственным праздникам. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от войск Речи Посполитой и положило конец Смутному времени.

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На ВДНХ в этот день гостей ждут музыкальные выступления фольклорных коллективов, экскурсии, лекции об искусстве народов России. Большая часть мероприятий пройдет бесплатно.

В Центре «Космонавтика и авиация» пройдет бесплатная тематическая экскурсия «Люди. Единство. Космос». Специалисты расскажут об истории и современном состоянии отечественных и мировых орбитальных станций.

Отмечается, что экскурсия будет проходить каждые два часа с 13:00 до 21:00, для участия необходимо предварительно записаться по ссылке.

В Музее гаража особого назначения ФСО России горожане и гости столицы смогут увидеть автопарк последнего российского императора Николая II и машины, принадлежавшие первым лицам государства в советское время. Экскурсии пройдут 4 ноября с 12:00 до 18:00. Вход бесплатный, требуется регистрация по ссылке.

На площади Промышленности историки расскажут об особенностях промыслов народов России. В частности, можно будет узнать о разнообразии и смысле орнаментов в традиционных костюмах, отражении фольклорных песен в современной музыке, кулинарных секретах.

С 11:00 до 20:00 посетителям предложат архангельские козульки, кавказский шашлык, пирожки с разными начинками, татарский чак-чак.

Также на площади пройдут творческие мастер-классы по созданию детских куколок из подручных материалов, росписи деревянных игрушек. Перед гостями выступят театр песни «Яр», ансамбль «Совечера» и Московский народный хор.