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31 минуту назад

Тематические билеты «Единый» и «Тройка» в честь 55-летия Останкинской телебашни выпустили в столице

Агентство «Москва»иещё 2

В продажу поступили 210 тыс. тематических билетов «Единый» и «Тройка» в честь 55-летия Останкинской телебашни. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Новую «Тройку» выпустили в честь 55-летия Останкинской башни
Фото: mos.rumos.ru

«В этом году одному из символов столицы - Останкинской телебашне - исполняется 55 лет. В честь этого события мы выпустили тематические проездные билеты - они напомнят пассажирам о важной дате в жизни города. 200 тыс. «Единых» поступили во все кассы и аппараты по продаже билетов мосметро, а 10 тыс. «Троек» можно купить на станциях Кольцевой линии и внутри нее», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как отмечается, в оформлении «Единого» использовали цитату главного конструктора башни Николая Никитина и изображение символа российского телевидения с юбилейным числом 55. На «Тройке» пассажиры увидят яркий, праздничный дизайн.

Новости Москвы,Николай Никитин,Максим Ликсутов,
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