Новую «Тройку» выпустили в честь 55-летия Останкинской башни

«В этом году одному из символов столицы - Останкинской телебашне - исполняется 55 лет. В честь этого события мы выпустили тематические проездные билеты - они напомнят пассажирам о важной дате в жизни города. 200 тыс. «Единых» поступили во все кассы и аппараты по продаже билетов мосметро, а 10 тыс. «Троек» можно купить на станциях Кольцевой линии и внутри нее», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.