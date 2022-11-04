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1 час назад

Гололедица сохранится на дорогах Москвы до конца дня

Вечерняя Москваиещё 2

До конца дня на столичных дорогах сохранится гололедица. Такой прогноз дали синоптики в пятницу, 4 ноября.

Гололедица сохранится на дорогах Москвы до конца дня
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как отмечается, возможны затруднения движения, увеличены риски совершения ДТП и случаев травматизма среди горожан.

Специалисты порекомендовали москвичам выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой, а водителям — соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что после праздничных выходных в Москву придет долгожданное потепление.

В настоящее время к Москве и европейской части России приближается область высокого давления. В предстоящие выходные в городе будет прохладная и солнечная погода, однако в некоторых районах возможны небольшие осадки.

Главный специалист Метеобюро города Татьяна Позднякова сообщила «Вечерней Москве», что в столице уже установились околонулевые температуры, однако через некоторое время возможно незначительное потепление. По предварительным прогнозам, постоянный снежный покров придет в столицу примерно через месяц.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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