Гололедица сохранится на дорогах Москвы до конца дня

До конца дня на столичных дорогах сохранится гололедица. Такой прогноз дали синоптики в пятницу, 4 ноября.

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Как отмечается, возможны затруднения движения, увеличены риски совершения ДТП и случаев травматизма среди горожан.

Специалисты порекомендовали москвичам выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой, а водителям — соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что после праздничных выходных в Москву придет долгожданное потепление.

В настоящее время к Москве и европейской части России приближается область высокого давления. В предстоящие выходные в городе будет прохладная и солнечная погода, однако в некоторых районах возможны небольшие осадки.