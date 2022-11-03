Дептранс Москвы назвал преимущества открытия ТПУ «Окружная»

— Это один из самых удобных и крупных транспортных хабов столицы, который объединил почти все виды городского и рельсового транспорта. Мы соединили станции рельсового каркаса — пересадки стали удобнее и быстрее. Путь от одного вида транспорта до другого сократился до пяти раз и будет занимать всего две-три минуты, он организован по принципу «сухие ноги», — говорится в сообщении.