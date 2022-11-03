Дептранс Москвы назвал преимущества открытия ТПУ «Окружная»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Окружная». В связи с этим городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 3 ноября, решил обозначить преимущества открытия нового ТПУ в столице.
— Это один из самых удобных и крупных транспортных хабов столицы, который объединил почти все виды городского и рельсового транспорта. Мы соединили станции рельсового каркаса — пересадки стали удобнее и быстрее. Путь от одного вида транспорта до другого сократился до пяти раз и будет занимать всего две-три минуты, он организован по принципу «сухие ноги», — говорится в сообщении.
Так, в ТПУ вошли:
станция МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», в том числе остановка поездов «Аэроэкспресс» до Шереметьево;станция Московского центрального кольца (МЦК);станция Люблинско-Дмитровской линии метро;маршруты наземного городского транспорта.
Более подробную информацию можно узнать в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
Глава города Сергей Собянин в четверг, 3 ноября, объявил о завершении создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Окружная». Открытие новых северных вестибюлей станций метро и МЦД-1 прошло совместно с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.