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23 минуты назад

В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных

Вести Подмосковья

В столице завершили ремонтные работы на Котельнической, Гончарной, Берсеневской и Крымской набережных. Сотрудники комплекса городского хозяйства привели в порядок более 60 тысяч погонных метров швов гранитной облицовки. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рабочие очистили поверхность камня и швы между плитами. После этого швы промыли, заполнили полимерцементным материалом и затерли водонепроницаемым раствором. По словам Бирюкова, подобные работы проводятся раз в пять лет. Это нужно для сохранения сооружений, поскольку со временем между плитами появляется трава. Из-за этого конструкция набережной разрушается.

Заммэра отметил, что ремонт для жителей проходит незаметно. Ограждения ставят со стороны воды и постепенно передвигают с участка на участок.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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