В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных

В столице завершили ремонтные работы на Котельнической, Гончарной, Берсеневской и Крымской набережных. Сотрудники комплекса городского хозяйства привели в порядок более 60 тысяч погонных метров швов гранитной облицовки. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков .

Рабочие очистили поверхность камня и швы между плитами. После этого швы промыли, заполнили полимерцементным материалом и затерли водонепроницаемым раствором. По словам Бирюкова, подобные работы проводятся раз в пять лет. Это нужно для сохранения сооружений, поскольку со временем между плитами появляется трава. Из-за этого конструкция набережной разрушается.