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48 минут назад

Москвичам пообещали нетипичную для ноября погоду в праздничные дни

News.ru

К предстоящим праздникам в столицу придет хорошая погода, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что в Москве прекратятся осадки, а температура воздуха прогреется до пяти градусов тепла.

В предстоящие праздники нас ждет хорошая антициклональная погода. Правда, ожидается начало ночных заморозков — до минус 5 градусов по Москве и до минус 7 градусов по Московской области. В дневное же время температурное значение составит плюс 3–5 градусов. В то же время в столице ожидается достаточно слабый ветер, а осадки и вовсе прекратятся, — заявил Шувалов.

Ранее в Москве и на северо-востоке Московской области в Сергиево-Посадском районе выпал первый снег. Вопреки прогнозам синоптиков он начался не ночью, а днем. Всего в ночь на 31 октября в столице и окрестностях выпало до 3 см снега.

Врач — травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, что людям, работающим в помещении, зимой необходимо обязательно переобуваться из зимней обуви в более лёгкую сменную, поскольку ноги потеют, а это может привести к грибковой инфекции на пальцах.

Новости Москвы,Видео,Александр Шувалов,
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