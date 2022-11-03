Москвичам пообещали нетипичную для ноября погоду в праздничные дни

В предстоящие праздники нас ждет хорошая антициклональная погода. Правда, ожидается начало ночных заморозков — до минус 5 градусов по Москве и до минус 7 градусов по Московской области. В дневное же время температурное значение составит плюс 3–5 градусов. В то же время в столице ожидается достаточно слабый ветер, а осадки и вовсе прекратятся, — заявил Шувалов.