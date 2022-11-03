Чай, печенье и шоколад будут раздавать в метро в период закрытия участка оранжевой ветки

В период закрытия участка Калужско-Рижской линии метро, 4-8 ноября, на станциях «Октябрьская» и «Новые Черемушки» пассажирам будут раздавать чай, печенье и шоколад. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы будем раздавать чай, печенье и шоколад, пока закрыт участок Калужско-Рижской линии, на станциях «Октябрьская» и «Новые Черемушки», - говорится в материале.
В пресс-службе напомнили, что с 4 по 8 ноября из-за проведения строительных работ будет закрыт участок «Октябрьская» - «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метро. В этот период на станциях будут дежурить больше 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.