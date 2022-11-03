Чай, печенье и шоколад будут раздавать в метро в период закрытия участка оранжевой ветки

В период закрытия участка Калужско-Рижской линии метро, 4-8 ноября, на станциях «Октябрьская» и «Новые Черемушки» пассажирам будут раздавать чай, печенье и шоколад. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы будем раздавать чай, печенье и шоколад, пока закрыт участок Калужско-Рижской линии, на станциях «Октябрьская» и «Новые Черемушки», - говорится в материале.