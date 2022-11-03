В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
5 часов назад

Чай, печенье и шоколад будут раздавать в метро в период закрытия участка оранжевой ветки

Агентство «Москва»иещё 9

В период закрытия участка Калужско-Рижской линии метро, 4-8 ноября, на станциях «Октябрьская» и «Новые Черемушки» пассажирам будут раздавать чай, печенье и шоколад. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Чай, печенье и шоколад будут раздавать в метро в период закрытия участка оранжевой ветки
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Мы будем раздавать чай, печенье и шоколад, пока закрыт участок Калужско-Рижской линии, на станциях «Октябрьская» и «Новые Черемушки», - говорится в материале.

В пресс-службе напомнили, что с 4 по 8 ноября из-за проведения строительных работ будет закрыт участок «Октябрьская» - «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метро. В этот период на станциях будут дежурить больше 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители