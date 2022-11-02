Москвичей пригласили на "Дни регионов" в День народного единства

4 ноября россияне отметят День народного единства. Городская Ферма на ВДНХ — эко-пространство для всей семьи — в честь праздника запускает новую программу — "Дни регионов". 4, 5 и 6 ноября в гостях у Фермы проект "Шеф и Фермер" — событие, объединяющее фермеров и шеф-поваров Москвы, Ростова-на-Дону и Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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На территории Городской Фермы пройдут мастер-классы по приготовлению региональных блюд, дегустация фермерской продукции, презентации регионов 4, 5 и 6 ноября с 11:00 гости смогут посетить мастер-классы и лекции о фермерстве: фермер-пекарь Максим Едлин расскажет о свойствах хлеба, Евгений Сухов проведет дегустацию меда и сыра, а команда ростовского бренда "Я НЕ ПОВАР" покажет посетителям, как самостоятельно смешивать ингредиенты для создания оригинального соуса. Каждый день посетителей будет ждать что-то особенное.