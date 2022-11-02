Москвичей пригласили на "Дни регионов" в День народного единства

4 ноября россияне отметят День народного единства. Городская Ферма на ВДНХ — эко-пространство для всей семьи — в честь праздника запускает новую программу — "Дни регионов". 4, 5 и 6 ноября в гостях у Фермы проект "Шеф и Фермер" — событие, объединяющее фермеров и шеф-поваров Москвы, Ростова-на-Дону и Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
На территории Городской Фермы пройдут мастер-классы по приготовлению региональных блюд, дегустация фермерской продукции, презентации регионов 4, 5 и 6 ноября с 11:00 гости смогут посетить мастер-классы и лекции о фермерстве: фермер-пекарь Максим Едлин расскажет о свойствах хлеба, Евгений Сухов проведет дегустацию меда и сыра, а команда ростовского бренда "Я НЕ ПОВАР" покажет посетителям, как самостоятельно смешивать ингредиенты для создания оригинального соуса. Каждый день посетителей будет ждать что-то особенное.
Например, 4 ноября гости поучаствуют в приготовлении ухи от шеф-повара из Новосибирска и шулюма от шеф-повара из Ростова. 5 ноября в кулинарной студии пройдет необычный мастер-класс по приготовлению каши из муравьёв, а 6 ноября — демонстрационный показ лепки домашних сырников из фермерской продукции. Кроме того, целый день для посетителей будут открыты мастер-классы по поделкам из сена, созданию куколки-мотанки или броши "Я люблю Россию". А для самых маленьких Ферма приготовила квест "Осенние заботы" — игра о сборе урожая и осенней фермерской суете — и программу русских народных игр с аниматорами. Ранее сообщалось, что во Владивостоке пройдет международный джазовый фестиваль.