В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Москвичей пригласили на "Дни регионов" в День народного единства

Газета.Ruиещё 1

4 ноября россияне отметят День народного единства. Городская Ферма на ВДНХ — эко-пространство для всей семьи — в честь праздника запускает новую программу — "Дни регионов". 4, 5 и 6 ноября в гостях у Фермы проект "Шеф и Фермер" — событие, объединяющее фермеров и шеф-поваров Москвы, Ростова-на-Дону и Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Москвичей пригласили на "Дни регионов" в День народного единства
Фото: ReutersReuters

На территории Городской Фермы пройдут мастер-классы по приготовлению региональных блюд, дегустация фермерской продукции, презентации регионов 4, 5 и 6 ноября с 11:00 гости смогут посетить мастер-классы и лекции о фермерстве: фермер-пекарь Максим Едлин расскажет о свойствах хлеба, Евгений Сухов проведет дегустацию меда и сыра, а команда ростовского бренда "Я НЕ ПОВАР" покажет посетителям, как самостоятельно смешивать ингредиенты для создания оригинального соуса. Каждый день посетителей будет ждать что-то особенное.

Например, 4 ноября гости поучаствуют в приготовлении ухи от шеф-повара из Новосибирска и шулюма от шеф-повара из Ростова. 5 ноября в кулинарной студии пройдет необычный мастер-класс по приготовлению каши из муравьёв, а 6 ноября — демонстрационный показ лепки домашних сырников из фермерской продукции. Кроме того, целый день для посетителей будут открыты мастер-классы по поделкам из сена, созданию куколки-мотанки или броши "Я люблю Россию". А для самых маленьких Ферма приготовила квест "Осенние заботы" — игра о сборе урожая и осенней фермерской суете — и программу русских народных игр с аниматорами. Ранее сообщалось, что во Владивостоке пройдет международный джазовый фестиваль.

Новости Москвы,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители