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16 минут назад

В Москве выявили 966 случаев коронавируса за сутки

Москва24

За прошедшие сутки в Москве выявили 966 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве выявили 966 случаев коронавируса за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Госпитализация и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов потребовались 129 столичным. Число выздоровевших за минувшие 24 часа составило 913 человек, умерли 10 пациентов.

Всего за время пандемии в Москве было выявлено 3 232 318 случаев COVID-19. Побороть болезнь с начала массового распространения коронавируса удалось 3 041 832 горожанам, умерли 46 640 человек.

Число заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 6 385. Госпитализация потребовалась 1 320 жителям страны.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов ранее сообщил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

По мнению специалиста, подобное обусловлено выработкой иммунитета у населения, а также своевременной вакцинацией.

Новости Москвы,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,
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