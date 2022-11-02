В Москве ожидается солнечная погода в ноябрьские праздники

"Устойчивый снежный покров, а под устойчивым понимается снег, который выпал и растает только весной, формировался лет 50-60 назад в середине ноября, в конце 20-го века - 28-30 ноября, а сейчас эта дата смещается еще на несколько дней - на первые числа декабря. Но это среднее значение. <...> До 10 числа никакого снега [В Москве] не будет и пока не прогнозируется", - добавил синоптик.