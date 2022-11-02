В Москве ожидается солнечная погода в ноябрьские праздники

Комфортная солнечная погода без сильного ветра ожидает жителей столицы в предстоящие выходные, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Отличие [погоды] от начала недели - понедельника-вторника заключается в том, что практически не будет осадков, если будут небольшие осадки - менее 1 мм. Особо мы почувствуем приближение антициклона 5 и 6-го числа - [будет] солнечная погода <...>, нежарко, температура около обычных значений, но ветер слабый и солнечно, поэтому [будет] вполне комфортная погода", - рассказал он на пресс-конференции в Москве.
После выходных ожидается повышение температуры воздуха на 2-3 градуса. При этом устойчивой отрицательной температуры не ожидается до 13 ноября, уточнил Вильфанд.
"Устойчивый снежный покров, а под устойчивым понимается снег, который выпал и растает только весной, формировался лет 50-60 назад в середине ноября, в конце 20-го века - 28-30 ноября, а сейчас эта дата смещается еще на несколько дней - на первые числа декабря. Но это среднее значение. <...> До 10 числа никакого снега [В Москве] не будет и пока не прогнозируется", - добавил синоптик.
Говоря о Санкт-Петербурге, Вильфанд рассказал, что там снега в ближайшие дни тоже не ожидается: "Наоборот, в Питере будет теплее, чем в Москве на примерно 2-3 градуса. "Снег в ближайшие дни будет выпадать в Приморском федеральном округе, это связано с тем, что циклон смещается на восток", - заключил он.
Согласно производственному календарю, текущая рабочая неделя будет сокращенной и продлится четыре дня, затем россиян ожидают трехдневные выходные в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.