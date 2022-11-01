В Москве наградили лауреатов премии "Гордость нации - 2022"

Церемония награждения лауреатов III Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации - 2022" состоялась во вторник в Государственном театре наций.

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"На соискании премии "Гордость нации" было направлено 950 заявок. Только представьте, какой у нас огромный потенциал. Сегодня мы чествуем победителей. И сколько еще инициатив - замечательных, интересных - нам предстоит рассмотреть. Это огромная энергия", - сказал глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев на церемонии.

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Участники подавали заявки в семи номинациях. В номинации "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России" победила Галина Алексеева, создатель "Центра русской культуры" в Приморском крае, а в номинации "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества" - Григорий Хатанзейский, директор Дома дружбы народов Республики Коми.

Победителем в номинации "За вклад в сохранение и развитие родных языков" стал Андрей Кривошапкин, автор более 40 книг на эвенском языке. В номинации "За вклад в укрепление межнационального мира и согласия" победила Александра Очирова, руководитель общественного движения "За сбережение народа", а в номинации "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики" - Вера Ступникова, главный редактор журнала "Многоликая Камчатка".

В номинации "За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений" был награжден коллектив Чувашского национального музея, который создал вышитую карту РФ с использованием орнаментов из разных регионов. Премию в номинации "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях" получил Жиганша Туктаров, председатель общественной организации "Татарская национально-культурная автономия Пензенской области".

Впервые была вручена и премия в специальной номинации "Народов много - Родина одна" за укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей. Победу в ней присудили семье Шемякиных, которая взяла под опеку семерых детей из Донбасса.

О премии

Конкурс на соискание премии проводится Общероссийской общественно-государственной организацией "Ассамблея народов России" и реализуется при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, комитета Госдумы по делам национальностей. Генеральным информационным партнером премии является информационное агентство ТАСС.