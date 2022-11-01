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16 минут назад

Новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс» начал курсировать в метро

Mos.ru

В метрополитене начал ходить новый тематический поезд, который был запущен в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2022». Состав «Дальневосточный экспресс» будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода.

Новый тематический поезд начал курсировать в столичном метро
Фото: Mos.ruMos.ru

В вагонах пассажиры узнают о 11 регионах Дальневосточного федерального округа, их природе, видах туризма и 100 маршрутах для путешествий по ним, а также о специальных программах социально-экономического развития макрорегиона.

«По задаче Сергея Собянина мы продолжаем развивать городской транспорт, делаем поездки на нем комфортными, безопасными и интересными. Сегодня на Арабатско-Покровскую линию вышел “Дальневосточный экспресс”. Это уже девятый тематический состав, который мы запускаем в этом году, он будет курсировать в течение шести месяцев. Также к 150-летию известного русского географа — исследователя Дальнего Востока В.К. Арсеньева мы выпустили 200 тысяч билетов “Единый”. Их можно приобрести во всех кассах метро и автоматах по продаже билетов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

В дизайне билета есть отсылка к произведению Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» про экспедицию по Уссурийскому краю. Купить проездной можно всех кассах и автоматах по продаже билетов.

Новости Москвы,Владимир Арсеньев,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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