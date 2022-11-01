— Ко Дню народного единства мы подготовили особую программу для наших пассажиров — на пяти станциях метро можно будет получить ленту в цветах российского флага, на станции «Курская» — увидеть инсталляцию из билетов «Единый» и послушать выступление детского хора с акапельным исполнением гимна России, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.