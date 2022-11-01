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54 минуты назад

Дептранс Москвы рассказал о праздничной программе ко Дню народного единства

Вечерняя Москваиещё 2

Ко Дню народного единства станции и поезда метро Москвы украсят триколорами, на дорожных табло ЦОДД подготовят поздравления, а пассажирам транспорта в дни праздника будут выдавать ленты с флагом России, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 1 ноября.

— Ко Дню народного единства мы подготовили особую программу для наших пассажиров — на пяти станциях метро можно будет получить ленту в цветах российского флага, на станции «Курская» — увидеть инсталляцию из билетов «Единый» и послушать выступление детского хора с акапельным исполнением гимна России, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, добавили в Telegram-канале дептранса, в рамках празднования Дня народного единства в научно-технической библиотеке столичной подземки пройдет лекция «Рождение нового праздника».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы от праздничных мероприятий направят на поддержку защитников России.

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